Barcelona corre perigo de cair na Copa do Rei

BARCELONA - O grande Barcelona, quem diria, entrará em campo hoje sob pressão por vir de dois resultados ruins e correndo o risco de ser eliminado da Copa do Rei. O time jogará fora de casa contra o Málaga pela rodada de volta das quartas de final da competição com a desvantagem de ter empatado por 2 a 2 no Camp Nou há uma semana. Empate por 0 a 0 ou 1 a 1 classifica os anfitriões.

"Estamos diante da nossa primeira final na temporada", disse o auxiliar técnico Jordi Roura, que dirigirá a equipe hoje porque Tito Vilanova está em Nova York para mais uma etapa do tratamento do tratamento contra o câncer na glândula parótida que o levou a ser operado duas vezes nos últimos 14 meses.

Semana passada, no jogo de ida, Vilanova deixou sete titulares no banco e a equipe sentiu muita falta deles. Sem inspiração, não conseguiu construir um placar folgado e levou o gol de empate no finalzinho. Mas hoje o Barcelona vai a campo com todos os seus astros. O atacante David Villa, recuperado de lesão muscular, tem chance de começar jogando.

Sábado, também com a força máxima, o time perdeu de virada da Real Sociedad por 3 a 2 em San Sebastián depois de ter ido para o intervalo ganhando por 2 a 0. "É verdade que os últimos resultados não foram bons, mas jogamos bem. Confio muito na capacidade de reação dos nossos jogadores e tenho muita confiança de que conseguiremos a classificação", disse Roura.

A última visita do Barça ao estádio do Málaga foi há apenas dez dias, pelo Campeonato Espanhol. O time ganhou por 3 a 1 com uma atuação de gala (tomou o gol nos acréscimos) que mereceu elogios até de quem tomou o baile. O zagueiro argentino Demichelis disse logo depois do jogo que houve momentos em que teve vontade de bater palmas para o Barcelona.

Goleada. Ontem, o Sevilla goleou o Zaragoza por 4 a 0 e avançou para a semifinal (o jogo de ida foi 0 a 0). Seu adversário sairá do confronto de hoje entre Betis e Atlético de Madrid. Na primeira partida, o Atlético ganhou em seu estádio por 2 a 0.