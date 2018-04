Barcelona e Real mostram seus astros O atacante Ibrahimovic e o meia Messi foram liberados pelos médicos do Barcelona para o amistoso de hoje contra o Manchester City, no Camp Nou, pela 44.ª edição do Troféu Joan Gamper, vencida 34 vezes pelos catalães. Também hoje, o Real Madrid, de Kaká e Cristiano Ronaldo, faz amistoso com o Borussia, em Dortmund, na comemoração do centenário do clube alemão.