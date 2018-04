Barcelona festeja o 'fico' de Neymar

SÃO PAULO - Se nos corredores do Santiago Bernabéu a notícia da permanência de Neymar no Santos causou revolta e indignação, nos do Camp Nou provocou euforia. A cúpula do Barcelona interpretou o episódio como sinal de que o rival Real Madrid foi nocauteado e está fora da disputa pelo craque, o que deixa o caminho livre para ele se juntar a Messi em 2014 - ou até antes disso.

O Barça tinha conhecimento de que a relação da direção do Santos com o Real não era boa. "O comportamento da diretoria do Real Madrid foi lamentável e arrogante, próprio de quem ainda tem mentalidade colonizadora. Um dos argumentos que usei para convencer o Neymar a ficar foi dizer a ele que lá (em Madrid) o Mourinho poderia implicar com o seu cabelo e mandá-lo cortar, e aqui ele deixa o cabelo como quiser", contou Luís Álvaro, sem perder o bom humor. "Mas da parte do Santos não há nenhum tipo de pré-acordo com o Barcelona.".

Como se isso não bastasse, o "não" de Neymar imobilizou Florentino Perez. A pressão sobre o presidente do Real Madrid para deixar de correr atrás do garoto atingiu um nível altíssimo dentro do clube e também da parte dos torcedores. A imagem de Florentino ficou muito desgastada e sofreria um abalo ainda maior caso ele decidisse voltar à carga.

A situação ficou cômoda para o Barça, que nunca pensou em Neymar como um reforço a curto prazo. Com o Real fora do páreo, o Barça fica à vontade para conversar com o Santos sem a pressão do rival. O discurso oficial dos dois lados é de que Neymar não mudará de ares antes da Copa do Mundo, tanto que Luis Alvaro fez questão de revelar a uma rádio espanhola que Rosell lhe disse o seguinte por telefone: "cuide bem do garoto para mim até 2014." O clima descontraído da conversa com o presidente do Barcelona foi bem diferente do que pautou sua breve ligação para Florentino Perez. O contato durou pouco mais de um minuto, e o presidente do Real, muito irritado, respondeu secamente ao santista.

Cordial. A seus pares, o presidente do Santos, Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro, não esconde que o contato com os catalães foi mais cordial. "Em junho, durante a despedida do Ronaldo, me encontrei com o Sandro Rosell para tomarmos um drink. Ele perguntou se haveria algum problema se procurasse o pai do Neymar para conversar. Eu disse que não", lembrou Ribeiro.

Nos bastidores começam a brotar informações de que a transferência ocorrerá antes do Mundial. E, claro, deixará dinheiro nos cofres santistas - e também nos da DIS, que tem 40% dos direitos econômicos de Neymar, e do empresário Wagner Ribeiro. Ambos deixarão de receber uma bolada com o cancelamento da operação com o Real.

O pai de Neymar tem uma relação cada vez melhor com Sandro Rosell, o que pode levar a um acordo para o craque se transferir antes do fim do contrato.