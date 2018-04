Barcelona, o time que não se cansa de ganhar

Ainda há o returno inteiro do Campeonato Espanhol para ser disputado, mas ninguém ousa duvidar que o Barcelona será campeão. O time catalão terminou ontem a primeira metade do campeonato com mais uma vitória, a 12.ª seguida. A vítima da vez foi o Málaga: 3 a 1, no La Rosaleda. O Barça chegou aos 55 pontos, 11 de vantagem para o segundo colocado Atlético de Madrid, e ostenta a incrível marca de 18 vitórias e um empate.

No primeiro tempo, o Málaga até que soube se organizar bem, diante de um adversário muito superior tecnicamente. O time da casa marcava bem, mas não se encolhia na defesa. Saía para o jogo, procurando incomodar.

Mas contra um adversário que tem o melhor jogador do mundo ninguém pode errar. E foi isso que ocorreu aos 27 minutos: Camacho tentou recuar para o goleiro e não viu Messi, que roubou a bola, driblou Caballero e chutou para o gol vazio.

A partir daí, a porteira do Málaga ficou aberta. Preocupado em mostrar serviço para a sua torcida, o time dirigido pelo técnico Manuel Pellegrino tentou ir para a frente e deixou desprotegida a sua retaguarda, propiciando ataques perigosos.

Mal começou o segundo tempo e Messi fez a diferença, de novo. Ele lançou Fábregas, que tirou do goleiro e ampliou, aos 4 minutos. Thiago Alcântara, que entrou no lugar de Fábregas, fez outro aos 36. Ele deu um belo drible, tabelou com Messi e chutou no canto direito. No final, de falta, Buonanotte descontou.

Atlético vence. No Estádio Vicente Calderón, o Atlético de Madrid manteve a boa fase ao vencer o Zaragoza por 2 a 0, consolidando-se na vice-liderança, com 44 pontos. Na temporada, em seu campo, o Atlético soma 15 vitórias, incluindo jogos da Copa do Rei e da Liga Europa.

O primeiro gol foi de Tiago, aos 30 minutos. Pouco depois, em pênalti sofrido por Turan, o colombiano Falcao Garcia ampliou a vantagem.