Barcelona perto de ficar com o título O Barcelona pode conquistar hoje o 1.º troféu da temporada. Como venceu o jogo de ida da Supercopa da Espanha por 2 a 1, em Bilbao, pode até empatar com o Athletic para ficar com o título. Na sexta-feira o time catalão tem chance de levar outro caneco: enfrenta o Shakhtar Donetsk na decisão da Supercopa da Europa, em Mônaco.