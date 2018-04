Barcelona tentará receber Olimpíada de Inverno de 2022

A cidade de Barcelona, sede dos Jogos Olímpicos de 1992, será uma das candidatas a receber a Olimpíada de Inverno de 2022. Nesta quarta-feira, o prefeito Jordi Hereu anunciou oficialmente a intenção de organizar o evento.

"Temos muitas possibilidades de reviver o sonho olímpico. A cidade está preparada e já tem experiência", disse o prefeito Hereu durante cerimônia na capital catalã.

Caso seja escolhida, Barcelona pode ser a primeira cidade a receber os Jogos Olímpicos de verão e inverno. Entretanto, Munique - sede olímpica de 1972 e que tenta receber os Jogos de Inverno de 2018 -, pode tirar a primazia dos espanhóis.

A candidatura de Barcelona prevê a realização de eventos de esqui na região dos Pirineus, com as competições de patinação, hóquei, curling e as cerimônias de abertura e encerramento na cidade catalã. A cidade de Zaragoza fez proposta parecida em 2009. O comitê olímpico espanhol deve decidir nos próximos dias qual será a cidade escolhida como candidata do país.