Barco australiano vence Sydney-Hobart O barco australiano Skandia venceu neste domingo a 59ª edição da Regata Sydney-Hobart. A embarcação, do comandante Grant Wharington, foi a primeira a chegar à capital da Tasmânia, com o tempo de 2 dias, 15 horas, 14 minutos e 6 segundos, na frente do barco Zana, da Nova Zelândia, comandado por Stewart Thwaites. A tradicional regata contou com 57 embarcações. E o recorde da competição é do barco dinamarquês Nokia, obtido em 1999, com 1 dia, 19 horas, 48 minutos e 2 segundos.