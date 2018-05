Barco chinês encosta no líder na reta final da 8ª etapa da Volvo Ocean Race

Os últimos quatro dias da oitava etapa da Volvo Ocean Race prometem uma grande disputa pelas três primeiras colocações. Nesta sexta-feira, o veleiro holandês Team Brunel se manteve na liderança, mas agora vê cada vez mais perto o barco chinês Dongfeng Race e os dinamarqueses/norte-americanos do Vestas 11TH Hour Racing.

+ A cinco dias do fim da 8ª etapa, barco holandês mantém ponta da Volvo Ocean Race

Os chineses fecharam a última parcial a apenas 7,2 milhas náuticas de distância (cerca de 13 quilômetros) e o Vestas está a 7,9 milhas náuticas do primeiro colocado (aproximadamente 14 quilômetros).

O barcos nesta sexta-feira navegaram mais um dia pelos mares do Caribe com uma velocidade média de 20 nós (cerca de 40 quilômetros por hora). Passaram a cerca de 100 milhas náuticas das ilhas e estão prestes a se despedir do calor tropical. Daqui três dias, os barcos encontrarão a corrente gelada da costa norte dos Estados Unidos, com a água em uma temperatura média de 6ºC.

A previsão de chegada a Newport, nos Estados Unidos, ponto final da oitava etapa é para terça-feira. Os primeiros colocados devem chegar na parte da manhã. Na atual regata, a quarta colocação pertence ao barco da ONU, o Turn The Tide On Plastic.

O quinto lugar está com os espanhóis da Mapfre, que informaram nesta sexta-feira que estão precisando fazer racionamento de água. O veleiro da brasileira Martine Grael, a equipe holandesa, o Akzonobel, é o sexto colocado, a 48,5 milhas náuticas (cerca de 87 quilômetros) do líder. Na lanterna, os chineses do Sun Hung Kai;Scallywag.

A liderança da classificação geral é do Dongfeng, com um ponto de vantagem sobre a Mapfre. Depois de Newport, os veleiros partem para Cardiff (Reino Unido), Gotemburgo (Suécia) e Haia (Holanda).