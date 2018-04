Barco da ONU faz crítica às refinarias de petróleo durante Volvo Ocean Race

No terceiro dia da oitava etapa da Volvo Ocean Race, os sete barcos passaram pelas refinarias de petróleo e gás da costa brasileira, na região entre São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O barco da ONU, Turn The Tide On Plastic, aproveitou para registrar um depoimento crítico à maneira como se investe em combustível fóssil.

+ Martine Grael se prepara para retomar parceria com Kahena Kunze

+ Largada da Volvo Ocean Race conta com 5 mil pessoas e torcida por Martine Grael

Em vídeo publicado nas redes sociais da equipe da ONU, a capitã do barco, a britânica Dee Caffari, falou sobre o assunto sob o fundo de uma nuvem de fumaça provocada pela queima de petróleo. "É muito frustrante ver isso. Esperamos que as coisas mudem rápido", afirmou a única mulher no comando de uma embarcação na atual temporada.

"Há muitos locais de perfurações. Pode-se ver a fumaça na queima de petróleo. Há muitas e muitas embarcações dedicadas a produzir isso. Há muito dinheiro que é investido para a produção desse tipo de combustível", prosseguiu.

O barco da ONU disputa a atual temporada da Volvo Ocean Race para também alertar para o problema do consumo de plástico no mundo. Dentro do veleiro, há um dispositivo que analisa a água e aponta a quantidade de microplástico que há nas amostras. O microplástico não é fácil de ser visto a olho nu e tem se tornado um grande problema, pois os peixes o consumem ao confundirem com plâncton.

"Alertar para o problema do uso do plástico é o primeiro passo para reduzir esse tipo de processamento de combustível. Se a gente alterar o que é investido no petróleo e começar a pensar em energias renováveis, deixaríamos o mundo mais feliz e os oceanos mais limpos. Temos que pensar que as energias renováveis são uma maneira de pensar adiante", finalizou.

CHINESES NA LIDERANÇA

Sobre a competição, na mais recente parcial, enviada na noite desta quarta-feira, o barco chinês Sun Kung Kai/Scallywag ocupava a liderança, com os dinamarqueses/norte-americanos do Vestas 11TH Hour Racing na segunda colocação. O barco da ONU aparecia na terceira colocação.

Na sequência, os chineses do Dongfeng, os espanhóis da Mapfre e os holandeses do Brunel. O barco da brasileira Martine Grael, o holandês Akzonobel, estava na sétima e última colocação.

A oitava etapa da Volvo Ocean Race deixou Itajaí, no litoral de Santa Catarina, no último domingo rumo a Newport, nos Estados Unidos, em um trajeto de 5,7 mil milhas náuticas (cerca de 10,5 mil quilômetros). O Dongfeng lidera a classificação geral, com um ponto de vantagem sobre a Mapfre. O Akzonobel está em quarto lugar.