Barco de Martine ganha uma posição e ocupa o quinto lugar na Volvo Ocean Race

O barco holandês Akzonobel, que conta com a participação da brasileira Martine Grael, ganhou uma posição na oitava etapa da Volvo Ocean Race. Na parcial mais recente deste sábado, o veleiro da campeã olímpica aparecia na quinta colocação à frente dos espanhóis da Mapfre.

As duas equipes, no entanto, estão muito próximas uma da outra, com 1,4 milha náutica de distância (cerca 2,5 quilômetros). A liderança continua com a equipe holandesa do Team Brunel, mas com o barco chinês da Dongfeng Race cada vez mais próximo.

A distância que na sexta-feira era de apenas 7,2 milhas náuticas de distância (cerca de 13 quilômetros), caiu para menos da metade neste sábado. Apenas 2,8 milhas náuticas (5 quilômetros) separam as duas embarcações.

Os norte-americanos/dinamarqueses do Vestas 11TH Hour Racing aparecem em terceiro lugar, à frente do veleiro da ONU, Turn The Tide On Plastic. Em último estão os chineses do Sun Hung Kai/Scallywag.

A expectativa é que os primeiros colocados cheguem ao ponto final da etapa, em Newport, nos Estados Unidos, na próxima terça-feira pela manhã. Neste sábado, os veleiros passaram pelo Triângulo das Bermudas, região que tem como limites as Bermudas, Porto Rico, Fort Lauderdale, na Flórida, e as Bahamas.

Faltam apenas cerca de 1.000 milhas para o término da etapa que teve largada em Itajaí, no litoral de Santa Catarina, em um trajeto total de 5.700 mil milhas náuticas. A liderança da classificação geral é do Dongfeng, com um ponto de vantagem sobre a Mapfre. Depois de Newport, os veleiros partem para Cardiff (Reino Unido), Gotemburgo (Suécia) e Haia (Holanda).