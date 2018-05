Barco de Martine Grael cai para sexto lugar na oitava etapa da Volvo Ocean Race

O barco de Martine Grael perdeu uma posição neste sábado e caiu para a sexta colocação no antepenúltimo dia de disputas da oitava etapa da Volvo Ocean Race. O veleiro holandês Akzonobel, que a brasileira faz parte, agora está em sexto lugar.

+ Leia mais notícias sobre vela

+ Barco de Martine ganha uma posição e ocupa o quinto lugar na Volvo Ocean Race

+ A cinco dias do fim da 8ª etapa, barco holandês mantém ponta da Volvo Ocean Race

A quinta colocação agora pertence ao barco espanhol da Mapfre, que abriu 36,6 milhas náuticas (27 quilômetros) de distância. Na disputa pelas primeiras colocações, o veleiro holandês Team Brunel conseguiu conter a chegada dos chineses do Dongfeng Race, que vinham encurtando a distância nos últimos dias.

"A perda em comparação com o Dongfeng parou", escreveu o holandês Bouwe Bekking, do Brunel. "O mais perto que chegaram a nós a distância de 2,6 milhas náuticas. Nós tínhamos o plano de não combinar com os ângulos deles. Eles navegaram mais alto e mais rápido, além de ter uma brisa melhor", explicou.

O Team Brunel está a 554,2 milhas náuticas de chegar a Newport, nos Estados Unidos, o ponto final da oitava etapa, nove milhas náuticas à frente dos chineses. Em terceiro lugar aparecer os norte-americanos/dinamarqueses do Vestas 11TH Hour Racing e o barco da ONU, o Turn The Tide On Plastic aparece em quarto. Os chineses do Sun Hung Kai/Asallywag estão em último.

Os últimos dois dias prometem uma disputa acirrada entre os cinco primeiros barcos, que estão a apenas 36 milhas náuticas de distância uns dos outros. A previsão de chegada é para a manhã de terça-feira.

A oitava etapa da Volvo Ocean Race teve largada em Itajaí, no litoral de Santa Catarina, e tem trajeto total de 5.700 mil milhas náuticas. A liderança na classificação geral pertence ao Dongfeng, com um ponto de vantagem sobre a Mapfre. Depois de Newport, os veleiros partem para Cardiff (Reino Unido), Gotemburgo (Suécia) e fecham a temporada em Haia (Holanda).