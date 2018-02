Barco espanhol vence etapa da Volvo Ocean Race O veleiro espanhol Movistar venceu a terceira etapa da Volvo Ocean Race, a regata de volta ao mundo. Ele completou o percurso de Melbourne, na Austrália, até Wellington, na Nova Zelândia, na noite desta quarta-feira, depois de velejar cerca de 2.600 quilômetros durante 4 dias. O final da terceira etapa foi emocionante. O Movistar cruzou a linha de chegada com apenas 9 segundos de vantagem sobre o holandês ABN Amro 1, que terminou em segundo lugar e é o líder da classificação geral da prova. O barco brasileiro Brasil 1 está em 4º lugar na terceira etapa, atrás do norte-americano Piratas do Caribe, e deve chegar a Wellington nesta quinta-feira. A quarta etapa das 9 previstas na Volvo Ocean Race começa no próximo domingo, partindo da Nova Zelândia para o Brasil, com cerca de 12.400 quilômetros de percurso. A regata só deve acabar em junho, na Suécia.