Barco holandês bate em baleia e tira liderança do Brasil 1 Após 3 dias e 22 horas de disputa da sétima etapa da Volvo Ocean Race, realizada entre as cidades de Nova York e Portsmouth (Inglaterra), o barco Brasil 1, do brasileiro Torben Grael, despencou do primeiro para o terceiro lugar. O líder é o holandês ABN Amro 1. Mesmo se chocando contra uma baleia, o que causou alguns danos no casco, o ABN Amro 1 conseguiu assumir a liderança e abriu 26 km de vantagem sobre os brasileiros. Em segundo está o barco sueco Ericsson. A expectativa dos meteorologistas é de que os competidores encontrem fortes ventos pelas próximas horas, o que possibilitaria desenvolver uma velocidade de cerca de 40Km/h. Confira a classificação da sétima etapa após 3 dias e 22 horas: 1.º ABN Amro 1 (HOL) - Mike Sanderson 2.º Ericsson (SUE) - Neil McDonald 3.º Brasil 1 (BRA) - Torben Grael 4.º Pirates (EUA) - Paul Cayard 5.º ABN AMRO 2 (HOL) - Sebastian Josse 6.º Movistar (ESP) - Bouwe Bekking 7.º Brunel (AUS) - Matt Humpries