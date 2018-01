Barco holandês lidera regata; Brasil em 6º O barco holandês "ABN Amro 2" , comandado pelo francês Sebastián Jossé, é o novo líder da segunda etapa da regata Volvo Ocean Race, após superar o "ABN Amro 1", do neozelandés Mike Sanderson, entre a Cidade do Cabo e Melbourne. O barco espanhol Movistar aparece em terceiro, seguido pelo norte-americano Pirates, o inglês Brunel em quinto, e o Brasil 1, de Torben Grael, em sexto. Até este domingo foram percorridos 6.100 milhas náuticas do percurso total.