Barco holandês se aproxima de mais uma vitória na Volvo O barco holandês ABN Amro 1, comandada pelo neozelandês Mike Sanderson, está muito perto de vencer a sétima etapa da Volvo Ocean Race, a maior regata de volta ao mundo, entre as cidades de Nova York (EUA) e Portsmouth (Inglaterra). Na última atualização, divulgada neste sábado, o ABN Amro 1 está apenas 200 milhas náuticas (cerca de 350 km) do porto inglês e tem uma vantagem de 174 milhas náuticas (320 km) do barco sueco Ericsson, que está em segundo. Com a vitória na regata, os holandeses já poderão comemorar o título da Volvo Ocean race, já que abrirão vantagem para o segundo colocado de mais do que os 21 pontos restantes que serão disputados em duas regatas costeiras - em Portsmouth e em Roterdã, na Holanda - e em mais duas etapas (Portsmouth-Roterdã e Roterdã-Gotemburgo). Depois de quase nove dias de disputa nos mares do Atlântico Norte, o Brasil 1, comandado por Torben Grael, está em quarto lugar, a cerca de 435 km do líder. O barco norte-americano Pirates of Caribbean é o terceiro, a 91 km de distância dos brasileiros. Confira como está a classificação da etapa da Volvo: 1.º - ABN Amro 1 (HOL) - a 190 milhas (351 Km) da chegada 2.º - Ericsson (SUE) - a 174 milhas (321 Km) do líder 3.º - Pirates of Caribben (EUA) - a 186 milhas (344 Km) 4.º - Brasil 1 (BRA) - a 235 milhas (435 Km) 5.º - ABN Amro 2 (HOL) - a 539 milhas (997 Km) 6.º - Movistar (ESP) - a 546 milhas (1.010 Km) 7.º - Brunel (AUS) - a 632 milhas (1.169 Km)