Barco holandês vence a 1ª etapa Barco holandês vence a 1ª etapa Cidade do Cabo, África do Sul, 01 (AE) - O barco holandês ABN Amro 1, do capitão neo-zelandês Mike Sanderson, fechou na liderança a primeira etapa da regata de volta do mundo Volvo Ocean Race, encerrada nesta quinta-feira e disputada entre Vigo, na Espanha e a Cidade do Cabo, na África do Sul. No percurso foram percorridas 6.416 milhas náuticas, o equivalente a 11.889 km. O Brasil 1 - do capitão Torben Grael - terminou a etapa em terceiro lugar. Dois barcos desistiram da disputa nesta primeira etapa. O Pirates of Caribbean chegou à Cidade do Cabo por avião e o Movistar virá de navio. Ambos sofreram avarias durante uma tempestade no início da competição. Veja a classificação da primeira etapa: .1. "ABN Amro I" (HOL) - Mike Sanderson (capitão) .2. "ABN Amro II" (HOL) - Sebastián Josse a 50 milhas .3. "Brasil 1" (BRA) - Torben Grael a 100 milhas .4. "Ericcson" (SUE) Neil McDonald a 381 milhas .5. "Sunenergy" (AUS) - Grant Wharington a 2.070 milhas .6. "Movistar" (ESP) - Bouwe Bekking - abandonou .7. "Pirates of Caribbean" (EUA) - Paul Cayard - abandonou