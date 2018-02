Barco holandês vence regata e Brasil 1 fica em quinto O barco holandês ?ABN Amro 1? mostrou toda sua superioridade mais uma vez e venceu, neste sábado, a terceira regata costeira da Volvo Ocean Race - maior regata de volta ao mundo -, disputada na costa de Melbourne, na Austrália. O segundo lugar ficou com o ?Pirates of Caribbean?, dos Estados Unidos. Sem tempo para testar o novo mastro, quebrado durante a segunda regata - entre Cidade do Cabo (África do Sul) e Melbourne - e colocado nesta semana, o barco ?Brasil 1?, comandado pelo medalhista olímpico Torben Grael, terminou a regata na quinta colocação. Com a regata local deste sábado, a liderança da Volvo Ocean Race segue tranqüila com o ABN Amro 1, com 32,5 pontos. O segundo lugar está com outro barco holandês, o ABN Amro 2, com 25 pontos. O Brasil 1 caiu da quarta para a quinta colocação, com 16 pontos. No próximo sábado, os barcos começarão a terceira regata da competição. Sairão de Melbourne e irão para Auckland, na Nova Zelândia. Confira abaixo a classificação da regata deste sábado e como ficou a pontuação da competição: Regata: 1.º - ABN Amro 1 (HOL) - 2h28min12 (3,5 pontos) 2.º - Pirates (EUA) - a 1min31 (3) 3.º - Movistar (ESP) - a 1min44 (2,5) 4.º - Ericsson (SUE) - a 1min59 (2) 5.º - Brasil 1 (BRA) - a 5min08 (1,5) 6.º - ABN Amro 2 (HOL) - a 6min53 (1) 7.º - Brunel (AUS) - a 12min48 (0,5) Pontuação: 1.º - ABN Amro 1 (HOL) - 32,5 pontos 2.º - ABN Amro 2 (HOL) - 25,0 3.º - Movistar (ESP) - 18,0 4.º - Pirates (EUA) - 16,5 5.º - Brasil 1 (BRA) - 16,0 6.º - Ericsson (SUE) - 14,5 7.º - Brunel (AUS) - 11,5