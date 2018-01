Barco pesqueiro escolta o Brasil 1 O Brasil 1 será escoltado por um barco pesqueiro para conseguir chegar à Austrália, depois de ter seu mastro quebrado durante a disputa da segunda perna da Volvo Ocean Race, a regata de volta ao mundo. O veleiro brasileiro é esperado na próxima quinta-feira na cidade de Fremantle, na costa oeste australiana. Além de fazer a escolta, o barco pesqueiro levará combustível para que Brasil 1, que precisa chegar rapidamente à Austrália. Afinal, ele ainda será levado de carreta para Melbourne, na costa leste do país, e precisará sofrer os reparos necessários. Tudo para poder participar da regata local da Volvo Ocean Race, no dia 4 de fevereiro - a largada para a terceira perna da prova será no dia 12. Enquanto isso, os veleiros que continuaram a disputa da segunda perna da Volvo Ocean Race estão perto de Melbourne. A liderança da etapa e da prova está nas mãos do barco holandês ABN Amro 1.