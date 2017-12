Barco sueco vence a Sydney-Hobart O barco sueco "Assa Abloy" venceu hoje a 57ª edição da regata Sydney-Hobart, que neste ano faz parte da prova de volta ao mundo Volvo Ocean Race. Em segundo, chegou o também sueco "Nicorette", campeão do ano passado, e em terceiro o italiano "Amer Sports One". Foi a chegada mais disputada da história deste perigosa regata, que partiu de Sydney na quarta-feira e chegou a Hobart hoje, após percorrer 630 milhas (1.167 quilômetros). Somente 47 minutos separaram os sete primeiros veleiros. Dos 75 participantes, oito disputam a Volvo Ocean Race, que começou em Southampton (Inglaterra) no dia 23 de setembro e terminará em Kiel (Alemanha) em junho. Na próxima quarta-feira, os veleiros chegam a Auckland (Nova Zelândia) para terminar a ?perna? de 2.050 da Volvo, que começou em Sydney. E de lá partem, no dia 27 de janeiro, para o Rio de Janeiro, onde deverão começar a chegar no dia 19 de fevereiro, durante o Carnaval, após 6.700 milhas. Depois do Rio, a regata passará por Miami, Baltimore (EUA), La Rochelle (França) e Gotemburgo (Suécia), antes de chegar a Kiel.