Barcos assinou contrato até o fim de 2016 O irmão e empresário do atacante Barcos, David, confirmou ontem a renovação de contrato do jogador com o Palmeiras. Após uma longa negociação, o vínculo foi prorrogado até o fim de 2016. Além disso, o salário e a multa rescisória foram aumentados. Os valores são mantidos em sigilo, mas o atacante deve receber cerca de R$ 400 mil de salário e a multa contratual passa de 20 milhões para 25 milhões (R$ 66,6 milhões).