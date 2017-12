Barcos da Volvo perto da Cidade do Cabo O veleiro Brasil 1, do comandante Torben Grael, deve chegar entre a noite desta quinta-feira e a manhã de sexta na Cidade do Cabo, na África do Sul, no encerramento da primeira perna da regata de volta ao mundo Volvo Ocean Race, depois de percorrer 6.400 milhas náuticas (cerca de 11.800 km) desde Vigo, na Espanha. O desembarque deve ser marcado com churrasco e a tripulação espera ansiosamente por reabastecer o suprimento de chocolate da embarcação. O primeiro barco a aportar na Cidade do Cabo deve ser o ABN Amro One, que está em primeiro lugar, seguido do ABN Amro Two. O Brasil 1, porém, ainda tem chances de chegar à vice-liderança. O barco fez uma manobra e desde hoje navega na direção nordeste, diminuindo a distância para o rival. Dois barcos desistiram da disputa da primeira perna. O Pirates of Caribbean chegou à Cidade do Cabo por avião e o Movistar virá de navio. Ambos sofreram avarias durante uma tempestade no início da competição.