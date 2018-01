Barcos prontos para Eldorado-Brasilis Cinco dos onze veleiros inscritos para a Eldorado-Brasilis já estão atracados no Iate Clube do Espírito Santo, em Vitória, onde no sábado começa a 6ª edição da maior regata de vela oceânica do País. Tangaroa 1, Kanaloa, Farasan, Rajada e Poesia foram os primeiros a chegar e a organização da prova espera todos outros nesta sexta-feira. O mais aguardado é o Galileo Open 60, do comandante Valter Antunes. O veleiro saiu da Bahia na terça-feira e é o favorito à vitória na Eldorado-Brasilis, com possibilidade de quebrar também o recorde da prova. A tripulação do Galileo não está completa, já que o atual recordista da Eldorado-Brasilis e campeão olímpico Eduardo Penido ainda não decidiu se vai ser uma espécie de consultor-técnico no veleiro de Valter Antunes. A meteorologista Josélia Pegorin, da Clima Tempo, não prevê chuva para o dia da largada em Vitória. Os ventos devem variar de cinco a doze nós, o que significa que os barcos terão velocidade para seguir em direção à Ilha de Trindade. Luiz Poesia, comandante da embarcação Poesia, já conta os minutos para o início da competição. No entanto, o veleiro será uma espécie de barco de apoio nas 1260 milhas náuticas da prova. "O nosso único objetivo é ajudar os competidores. Vamos prestar socorro médico e mecânico aos veleiros e, depois do dever cumprido, a idéia é curtir as belezas da inóspita Ilha de Trindade", contou.