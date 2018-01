Barcos relargam na Eldorado-Brasilis A maioria dos 11 veleiros que permanecem na Eldorado-Brasilis já iniciou a navegação no rumo de volta ao continente. Até a madrugada de sábado, os comandantes de 8 barcos haviam relargado com destino ao Iate Club do Espírito Santo, para cumprir novamente o percurso de 1.150 quilômetros. No primeiro dia de retorno, o BL-3 Alforria, de Ilha Bela, foi o veleiro que obteve o melhor desempenho, percorrendo 80 milhas - cerca de 150 quilômetros - em 12 horas. O barco feminino Daslu Portugal Telecon, o segundo a chegar à Ilha da Trindade na ?perna de ida?, está adotando uma tática mais cautelosa na segunda etapa. ? O cabo de aço que sustenta o mastro sofreu uma avaria. Agora não podemos forçar o equipamento. Nossa regata será conservadora?, revelou a comandante do barco das mulheres, Erika Lessmann. O maior problema para os barcos que estão com avarias, seria a impossibilidade de içar a vela-balão usada para aproveitar o vento de popa, a condição mais provável que as tripulações vão encontrar no retorno à Vitória. Com o vento e o mar favoráveis, teoricamente empurrando os barcos para o continente, a volta costuma ser mais rápida do que a viagem à Trindade. O veleiro paulista Corumii Forecast, com potentes rádios de bordo, tem sido uma ponte importante de comunicação entre o rebocador Tridente e as outras embarcações. ?Uma das funções de quem está no mar, é colaborar com os demais navegadores. No caso da regata a amizade tem ser maior que a rivalidade. E também é muito divertido repassar as mensagens e conversar com outros tripulantes?, ensinou o comandante do Corumii, Luiz Alberto Ballarin. A tripulação do Corumii velejava neste sábado no rumo de Vitória aproveitando o vento leste com intensidade entre 12 e 14 nós - cerca de 20 quilômetros por hora - e levando como recordação o inesquecível desembarque na Ilha da Trindade. ?A peixada de recepção aos velejadores foi muito bem organizada. Agradeço ao comandante da Ilha, Sérgio Luiz e ao comandante do Tridente, Agostinho Sobral, pela atenção?, relatou Ballarin pelo rádio de bordo. ?Velejamos durante muito tempo com o barco inclinado. Finalmente voltei a dormir na horizontal. Agora é só descer a ladeira?, festejou o comandante do Corumii que leva apenas três tripulantes. Com relação aos outros barcos, apenas Mar Sem Fim e Rajada/Starcut permanece fundeados à Ilha da Trindade. O retardatário Kanaloa, de Ubatuba, tinha a previsão de cruzar a linha de chegada na noite deste sábado fechando a porta da primeira metade da prova.