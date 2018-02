Bargani e Delfino brilham em vitória do Raptors sobre Cavaliers Andrea Bargnani e Carlos Delfino conseguiram o melhor desempenho de suas carreiras quando o Toronto Raptors triunfou sobre o Cleveland Cavaliers por 91 x 82, dando ao time sua terceira vitória consecutiva em partida disputada na sexta-feira. Bargnani, que começou como titular em razão da ausência de Chris Bosh, com torção de ligamento, marcou 26 pontos contra o Cavaliers, que jogou sem LeBron James, o principal cestinha da NBA. Bargnani atirava de dentro e de fora do garrafão, marcando duas cestas de três pontos, com aproveitamento de nove de seus 19 arremessos. "Andrea jogou bem para nós", disse o técnico do Raptors Sam Mitchell aos reporters. "Nós apenas temos que mantê-lo nesta batida e ele continuará melhorando cada vez mais." Delfino acertou seus primeiros seis arremessos no primeiro e segundo quartos e terminou a partida com 24 pontos. Ele marcou 13 pontos no segundo quarto e outros cinco mais no primeiro minuto do quarto quarto. Ele começou um trecho em que os Raptors marcaram 9 x 0, que iniciou com uma vantagem de 85 x 65 quando faltavam 9:39 para o fim da partida. "É excitante quando você sabe que o time vai precisar de você e o quanto eles precisarão de você", disse Delfino aos repórteres. "Vindo do banco, e sabendo quando você vai entrar, é uma sensação boa." James, que ficou de fora em razão de uma torção em seu dedo indicador da mão esquerda, sentou no banco e viu o Cleveland perder seu segundo jogo consecutivo. Daniel Gibson liderou o Cavaliers com 24 pontos e sete assistências. Drew Gooden anotou 15 pontos e 14 rebotes.