Barrasa e Papacena ganham entre os caminhões no Rali Na categoria caminhões do Rali dos Sertões, finalizado nesta sexta-feira em Porto Seguro, na Bahia, a vitória foi de Amable Barrasa e José Papacena, da equipe Ford, que completaram as nove etapas em 34h10min59s, seguidos de Ulysses Marinzeck e João Ferreira Neto, da mesma equipe, com 35h12min15s. A terceira posição ficou com o piloto experiente Carlos Salvini e seu filho Guido, da Mercedes Benz, com 45h50min24s.