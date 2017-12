Barrera volta a vencer Morales no boxe Em uma das melhores lutas do ano, o mexicano Marco Antonio Barrera conquistou o título mundial dos superpenas do Conselho Mundial de Boxe, na madrugada deste domingo, ao derrotar o compatriota Erik Morales, após 12 roundes, disputados no ringue do MGM Hotel, em Las Vegas. A decisão dos jurados foi dividida. Dois deram a vitória para Barrera (115-114 e 115-113) e outro deu empate (114-114). Este foi o terceiro duelo entre Barrera e Morales e a segunda vitória de Barrera. Na primeira, em junho de 2000, na categoria dos penas, a vitória foi de Morales. Em fevereiro de 2002, entre os supergalos, Barrera levou a melhor. Detalhe: todas as lutas chegaram até o final dos 12 roundes. O duelo foi histórico. Em nenhum momento os pugilistas, que não escondem suas divergências pessoais, deixaram de trocar golpes. Barrera começou mais agressivo e foi melhor na primeira metade da luta. Morales só acertou a noção de distância no sétimo round e conseguiu acertar boas seqüências. O 11° assalto foi maravilhoso. Os dois trocaram golpes violentos e por várias vezes pareciam que poderiam ir à lona. Esta foi a 59ª vitória de Barrera, em 65 lutas. Morales perdeu pela segunda vez, após 49 duelos. Popó - Acelino Popó Freitas fará seu último treinamento para o combate do dia 11, no Ibirapuera, contra o argentino Fernando David Saucedo, dia 7, no Ginásio do Baby Barioni.