Barrichello homenageia Corinthians com camisa especial

O piloto da Williams também recebeu o suporte da torcida já presente no circuito, a poucas horas do início do GP do Brasil. "Eu amo estar aqui. É uma energia muito forte. Tem muita gente do lado de fora tentando entrar. Acho que o autódromo vai estar cheio. Vamos torcer pelos três brasileiros e vamos torcer para que a corrida de hoje (domingo) seja fundamental para me manter aqui dentro", comentou Rubinho, que, cercado por repórteres, gerou tumulto em sua chegada a Interlagos.

Questionado sobre seu futuro, ainda indefinido, Rubinho evitou fazer comentários sobre as negociações com a Williams. "A Fórmula 1 hoje é muito política, algumas vezes, complicada. Se ficar colocando pressão na tua futura namorada, você pode levar um belo ''não'' na cara. Então, tem que manter a calma. Trato essa situação com carinho, porque quero muito ficar aqui. As comunicações têm que ser delicadas. E tenho que mostrar [a disposição de seguir na categoria] com resultados na pista e não apenas com palavras".