Barrios diz que vai matar Popó no dia 9 ?Popó vai morrer. Estou preparado para ser campeão do mundo.? O boxeador argentino Jorge Rodrigo Barrios já iniciou a catimba para o combate do dia 9 de agosto, em Miami, quando vai desafiar o brasileiro Acelino Popó Freitas, campeão dos superpenas pela Associação Mundial de Boxe (AMB) e Organização Mundial de Boxe (OMB). Barrios, conhecido como ?A Hiena?, treina desde 22 de junho em Bolívar, a 300 quilômetros de Buenos Aires. ?Aqui só penso na luta?, afirmou o pugilista, que soma vários problemas fora dos ringues. ?Isto faz parte do passado. Não quero terminar como Carlos Monzón?, disse Barrios, referindo-se ao eterno ídolo argentino, campeão dos médios de 1970 a 1977, que morreu em um acidente automobilístico, em 1995, quando cumpria pena por ter matado sua mulher. Barrios disse que vai derrubar Popó no sétimo assalto. ?Ele vai dançar o carnaval brasileiro sem os cinturões. Esperei muito por esta oportunidade e não vou perder a chance de ser campeão.? O argentino estudou todas as características do brasileiro, assistindo a dez fitas de vídeo com os últimos duelos do campeão. ?Ele tem muita força na mão direita, mas é limitado tecnicamente. Ele comete muitos erros quando ataca e cansa depois de quatro ou cinco roundes. Sei como mantê-lo a distância.? Barrios soma 39 vitórias (29 nocautes), uma derrota e um empate.