Barrios volta e exige revanche de Popó O pugilista argentino Jorge Barrios desembarcou nesta terça-feira em Buenos Aires e disse que vai pedir revanche ao brasileiro Acelino ?Popó? Freitas. Apesar de ter sido nocauteado na luta realizada sábado em Miami (EUA) - Barrios garante que consegue vencer Popó. ?Na próxima vez ele não me escapa. Vou arrebentar a cabeça dele?, disse o argentino assim que desembarcou no aeroporto em Buenos Aires na manhã de hoje. Barrios perdeu mas conseguiu derrubar Popó em duas oportunidades. O brasileiro reagiu e chegou ao nocaute no 12º e último assalto e, assim, manteve a coroa dos superpenas da Associação Mundial de Boxe (AMB) e da Organização Mundial de Boxe (OMB). "Ele vai ter de me dar a revanche de qualquer jeito, porque senão eu vou até a Bahia para pegá-lo, nem que seja no carnaval?, disse Barrios, cujo apelido é ?Hiena?.