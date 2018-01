Bartoli e Sugiyama se classificam à semifinal do WTA de Seul Pelas quartas-de-final do Torneio de Tênis de Seul, competição que distribui cerca de US$ 150 mil em prêmios e conta pontos para o ranking da WTA, a tenista francesa Marion Bartoli confirmou o seu favoritismo e derrotou a japonesa Akiko Morigami por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 1/6 e 6/2. Agora, Bartoli vai enfrentar nas semifinais a grega Eleni Daniilidou, que surpreendeu ao derrotar a russa Vera Zvonareva, cabeça-de-chave número cinco, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/4. Já a japonesa Ai Sugiyama, cabeça quatro, não teve problemas para passar pela argentina Paola Suárez por 2 a 0, parciais de 6/2 e 6/3. Agora, ela fará a outra semifinal contra a espanhola Virginia Ruano Pascual, que derrubou a sensação do torneio, a indiana Sania Mirza por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 4/6 e 7/6 (7/3). Mirza foi a responsável pela eliminação da ex-número um do mundo, a suíça Martina Hingis. Por sinal, Hingis dedicou a sua sexta-feira para participar de um evento promocional em Seul, atendendo a um pedido dos organizadores da competição, que esperavam que ela chegasse à final.