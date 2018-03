Barueri já é o 3º. E Ponte decepciona em Natal O Grêmio Barueri também faz bonito na Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem, venceu o Bahia, em Vitória da Conquista, por 1 a 0, com gol de Guigov, aos 17 minutos do primeiro tempo. Com o resultado, a equipe paulista não só assumiu a terceira colocação no torneio, com 8 pontos, como também manteve a invencibilidade - havia vencido o Gama em casa por 2 a 0, na partida de estréia, depois empatou com o Marília, fora de casa, por 2 a 2, e voltou a empatar pelo mesmo placar com o Avaí, também como visitante, na rodada anterior. O Bahia é o 16º, com 4 pontos. Já a Ponte Preta, jogando em Natal, decepcionou, ao perder por 2 a 1, de virada, para o América, que até então não havia conquistado nenhum ponto. O time campineiro está em 10º lugar, com 6. O gol de honra da equipe de Campinas foi marcado por Renato, aos 8 do 2º tempo. Jéferson empatou para o América, dois minutos depois, e Fábio Neves marcou a gol da vitória potiguar aos 21. A Ponte Preta vinha de duas vitórias em seguida - 1 a 0 no Bragantino e 3 a 2 no Ceará.