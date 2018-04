Barueri, sem técnico, pega Atlético-PR O Barueri pega o Atlético-PR, às 18h30, na Arena da Baixada, com Diego Cerri como técnico interino, já que Estevam Soares foi para o Botafogo e deixou o time em meio à boa campanha no Brasileiro. Já o Atlético-PR chega embalado por uma recuperação surpreendente no mês de agosto. Venceu as três últimas partidas, duas delas fora de casa, e ganhou novo fôlego.