Basquete: Austrália e Grécia vencem A seleção feminina de basquete da Austrália não encontrou dificuldades para derrotar, nesta quarta-feira, a do Japão, por 97 a 78, pelo Grupo A do torneio olímpico da modalidade. No primeiro tempo, as australianas já ganhavam por 56 a 35. Lauren Jackson foi a cestinha da partida com 31 pontos. No outro jogo do Grupo, a Grécia também não precisou se empenhar para vencer a Nigéria por 83 a 68 (45 a 29). Mfon Udoka, com 28 pontos, foi a principal marcadora, seguida de Anastasia Kostaki, com 25.