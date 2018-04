Basquete: Austrália ganha da Grécia A seleção feminina de basquete da Austrália venceu, nesta sexta-feira, com muita facilidade, a da Grécia pelo Grupo A do torneio olímpico da modalidade. As australianas, que estão no mesmo Grupo do Brasil, marcaram 77 a 40, após vantagem parcial de 39 a 21 no primeiro tempo. Foi a segunda vitória da Austrália e a segunda derrota da Grécia no torneio.