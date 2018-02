Basquete: Brasil conhece adversários no Pan-Americano Foram definidos nesta quarta-feira os adversários das seleções brasileiras de basquete nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. A equipe feminina esta no Grupo A e estréia no dia 20 de julho, contra a Jamaica - os outros rivais da primeira fase são México e Canadá. A seleção feminina busca a 10.ª medalha no Pan - já foram conquistados três ouros, três pratas e três bronzes. "Ficamos no grupo menos forte", comemorou o técnico Antonio Carlos Barbosa, que deixará a seleção ao final do Pan (Paulo Bassul assumirá a sua vaga). "O rival mais complicado será o Canadá. As jamaicanas e as mexicanas não devem dar trabalho." Por sua vez, a seleção masculina, comandada por Lula Ferreira, terá como primeiro adversário as Ilhas Virgens, no dia 25 de julho. Depois, o Brasil pega Canadá e Porto Rico. Ao todo, os brasileiros já conquistaram 12 medalhas: quatro de ouro, duas de prata e seis de bronze. "Os grupos no masculino ficaram bem distribuídos", contou Lula Ferreira, que tem como meta o tricampeonato, uma vez que o Brasil ganhou as duas últimas edições: no Canadá (1999) e na República Dominicana (2003). "O Pan é uma competição de bom nível e nós temos condições de ganhar de todos os adversários. Por ser em nosso país, temos a obrigação de fazer um bom papel." Os dois primeiros colocados de cada chave avançam para as semifinais. Confira os grupos e a tabela da primeira fase: Feminino Grupo A - Brasil, Canadá, Jamaica e México Grupo B - Argentina, Colômbia, Cuba e Estados Unidos 1.ª Rodada - Dia 20 de Julho (Sexta-feira) Estados Unidos x Colômbia Canadá x México Argentina x Cuba Brasil x Jamaica 2.ª Rodada - Dia 21 de Julho (Sábado) Cuba x Colômbia México x Brasil Estados Unidos x Argentina Jamaica x Canadá 3.ª Rodada - Dia 22 de Julho (Domingo) Colômbia x Argentina México x Jamaica Cuba x Estados Unidos Brasil x Canadá Masculino Grupo A - Brasil, Canadá, Ilhas Virgens e Porto Rico Grupo B - Argentina, Estados Unidos, Panamá e Uruguai 1.ª Rodada - Dia 25 de Julho (Quarta-feira) Estados Unidos x Uruguai Brasil x Ilhas Virgens Panamá x Argentina Porto Rico x Panamá 2.ª Rodada - Dia 26 de Julho (Quinta-feira) Canadá x Brasil Panamá x Estados Unidos Ilhas Virgens x Porto Rico Uruguai x Argentina 3.ª Rodada - Dia 27 de Julho (Sexta-feira) Uruguai x Panamá Ilhas Virgens x Canadá Argentina x Estados Unidos Brasil x Porto Rico