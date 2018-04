Basquete: Brasil perde para a Austrália O Brasil perdeu para a Austrália por 84 a 66, derrota que nem foi sentida pelas jogadoras da seleção porque, teoricamente, facilitou o caminho até o pódio. Pelo menos com os Estados Unidos as brasileiras não encontram mais, a não ser na decisão de uma medalha de ouro. As norte-americanas da WNBA são favoritíssimas ao título do basquete feminino nos Jogos de Atenas e ninguém quer estar na frente delas. Com o resultado deste domingo, no ginásio de Helliniko, o Brasil terminou em terceiro lugar do Grupo A e vai enfrentar a Espanha, segunda colocada da outra chave, no primeiro cruzamento da fase do mata-mata, pelas quartas-de-final do torneio olímpico, quarta-feira. A cestinha da partida foi a australiana Lauren Jackson, com 24 pontos. Se ganhar, o Brasil passa à semifinal, e enfrentará o vencedor de Nova Zelândia e Austrália. As australianas que ainda não perderam na competição são favoritas à vaga. Os Estados Unidos sobraram para a seleção da casa, a Grécia, nas quartas-de-final, e a Rússia enfrenta a República Checa. Os vencedores encontram-se na outra semifinal. O técnico Antônio Carlos Barbosa continua preocupado com a falta de pontaria e a irregularidade da seleção brasileira. "Jogamos um primeiro tempo muito bom, mas na partida toda tivemos problemas de finalização. O time apresentou um aproveitamento de apenas 35% no arremessos de dois pontos, o que é muito ruim", analisou. Barbosa disse que apoveitou a partida contra as australianas para revezar e dar ritmo de jogo a todas as atletas. "Não tínhamos de ficar deseperados atrás da vitória porque a classificação em terceirdo do grupo era favorável. Assim, pude fazer as mudanças."