Basquete cai diante da Espanha: 72 a 67 A seleção feminina de basquete perdeu da Espanha por 72 a 67, nesta sexta-feira, no Torneio de Cáceres. Neste sábado, o Brasil pega a Ucrânia às 13 horas (de Brasília). O Brasil estréia contra o Chile, dia 18, no Pré-Olímpico do México. O time está no Grupo A, com Chile e México. O B tem Argentina, Canadá, Cuba e República Dominicana. O vencedor leva a única vaga das Américas para a Olimpíada.