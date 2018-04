Basquete da Espanha tem consolo real O rei Juan Carlos e a rainha Sofia assistiram ao jogo das quartas-de-final do torneio olímpico masculino de basquete entre a Espanha e os Estados Unidos, vencido pelos norte-americanos e que tirou os espanhóis da luta por uma medalha olímpica em Atenas. Depois da partida, o casal real foi até os vestiários para consolar os jogadores e a comissão técnica pela derrota. Além do rei e da rainha, os príncipes de Asturias, Don Felipe e Dona Letizia, também confortaram a equipe espanhola durante o jogo, na companhia da Infanta Cristina, o que tem sido um hábito em todas as competições da Espanha em Atenas.