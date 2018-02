Basquete decide vaga nas semifinais Santo André e Sírio/Black&Decker/Uberaba jogam nesta quarta-feira, às 18h30 (com transmissão da SporTV), pela última vaga para as semifinais do Campeonato Nacional Feminino de Basquete. O vencedor será o rival da Unimed/Americana na série melhor-de-cinco jogos que definirá um dos finalistas. Na outra semifinal, a partir do dia 6, o Santa Maria/São Caetano enfrentará o FIO/Pão de Açúcar/Unimed/Ourinhos. As semifinais do Campeonato Paulista Masculino de Basquete também estão definidas, com COC x Paulistano e Limeira x Franca.