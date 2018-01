Basquete do Pan-Americano terá três árbitros brasileiros A FIBA (Federação Internacional de Basquete) convocou, nesta quarta-feira, os árbitros que trabalharão nas partidas dos Jogos Pan-Americanos do Rio, em julho. Dos 20 chamados, três são brasileiros - os catarinenses Cristiano Maranho e Enaldo Batista e o paulista Sérgio Pacheco. "Acredito que será uma ótima experiência. Para mim, é muito importante representar a arbitragem brasileira numa competição desse nível, ainda mais no meu país", disse Cristiano. Já com 18 anos de experiência no apito, Sérgio Pacheco trabalhará em mais uma competição de grande importância. "Estou com bastante sorte, porque estou sendo convocado para as competições em casa. Primeiro foi o Mundial Feminino, em São Paulo, no ano passado e agora os Jogos Pan-Americanos do Rio. Isso significa que estou fazendo um bom trabalho, tanto no Brasil como no exterior", afirmou. A competição feminina acontecerá de 20 a 24 de julho, enquanto o torneio masculino será de 25 a 29 de julho, o último dia de competições do Pan. Ao todo, os 20 árbitros selecionados pela FIBA apitarão 40 jogos. Vou me empenhar ao máximo para fazer o melhor possível e representar bem a arbitragem brasileira. A minha preparação é contínua. Todo árbitro tem que se manter bem fisicamente. A gente se dedica um pouco mais antes de cada competição. Para os Jogos, vou procurar saber um pouco sobre as equipes que estão participando e continuar o trabalho físico que sempre faço", declarou Enaldo Batista.