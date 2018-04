Basquete: EUA ganham da Coréia do Sul A seleção feminina de basquete dos Estados Unidos continua muito bem no torneio olímpico da modalidade. Nesta quarta-feira, pelo Grupo B, derrotou com facIlidade o time da Coréia do Sul por 80 a 57. No primeiro tempo, a vantagem das norte-americanas foi de 39 a 32. Foi a segunda vitória dos EUA, que venceram a República Checa na estréia, e lideram o Grupo.