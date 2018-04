Basquete: Lituânia é a 1ª no Grupo B A seleção masculina de basquete da Lituânia derrotou a Austrália por 100 a 85 e classificou-se em primeiro lugar no Grupo B para as quartas-de-final do torneio olímpico da modalidade. Foram cinco jogos e cinco vitórias, inclusive sobre o Dream Team norte-americano. A Austrália está fora da próxima fase.