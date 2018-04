Batismo faz Valdivia ser cortado

Segundo a imprensa chilena, o quinteto chegou 45 minutos atrasados porque estavam no batizado de um dos filhos de Valdivia. O Palmeiras recebeu a notificação da seleção de que o meia foi dispensado e espera recebê-lo entre hoje ou amanhã no CT. "Recebemos a comunicação da federação chilena de que ele foi cortado da seleção", disse o vice-presidente do Palmeiras, Roberto Frizzo.

Mas Valdivia não será reforço para Felipão. Ele está suspenso pelo STJD para os dois próximos jogos por ter agredido o volante Valencia, do Fluminense. Na sexta-feira, será novamente julgado, desta vez pela expulsão contra o Atlético-MG, e pode ser punido por até seis partidas.

Sobrou para o filho. Enquanto Valdivia comete mais um ato de indisciplina, Marcos Assunção lamenta a má fase do Palmeiras e ontem admitiu que seu filho está sofrendo as consequências. "Eu chego em casa e não tenho nem vontade de brincar com o meu filho. Eu sempre separei bem as coisas, mas agora está difícil."

Sem poder contar com Chico, João Vitor e Rivaldo, suspensos, Felipão realizou ontem um coletivo com três zagueiros - Henrique, Leandro Amaro e Thiago Heleno - e tendo como novidades Patrik no meio e Luan na ala esquerda.