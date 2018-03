Baueri: Hora de crescer fora de São Paulo Nome: Grêmio Recreativo Barueri Fundação: 26/3/1989 Presidente: Walter Jorquera Sanches End: Av. Guilherme P. Guglielmo, 1000 - Barueri Site: www.grbarueri.com.br Campeão do Interior 2008, o Barueri, fundado em 1989, já é uma realidade no cenário estadual e almeja a ascensão também no nacional. Para isso, a equipe, que recebe ajuda da prefeitura, aposta no trabalho do técnico Emerson Ávila, que, apesar de novato na profissão, classificou o Ipatinga à Série A no campeonato do ano passado. Agora, ele tentará repetir a surpreendente campanha que fez com o time mineiro com a equipe da Grande São Paulo. Um dos pontos fortes do time é o ataque, com Alberto e Thiago Humberto. TÉCNICO: Emerson Ávila >títulos: Nenhum >último clube: Ipatinga ESTÁDIO: Arena Barueri Localização: Rua Prefeito João Vilallobo Quero, 1001 Capacidade: 18 mil pessoas Inauguração oficial: 26/5/2007 ELENCO GOLEIROS Renê, Márcio, Camilo e Emerson ZAGUEIROS Ávalos, Duílio, Leandro, Renato Santos e Diego LATERAIS Marcos Pimentel, Max, Márcio Careca, Guigov e Leyrielton MEIO-CAMPISTAS Amaral, Rodrigo Pontes, Leanderson, Goeber, Flávio, César, Leandro, Guaru e Flavinho ATACANTES Alberto, Fernando, Rodrigo Paulista, André e Thiago Humberto