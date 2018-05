Bauza diz não se importar com torcida e defende Michel Bastos

A vitória do São Paulo sobre o Novorizontino, nesta quarta-feira, repercutiu menos do que as vaias da torcida sobre o meia Michel Bastos. Após ganhar por 2 a 0, o técnico Edgardo Bauza defendeu o jogador, que foi alvo de protestos e de um "apitaço" a cada vez que participava do jogo, e disse não dar importância às reações da torcida sobre o meia, que deve continuar como titular.

Michel Bastos marcou o primeiro gol do time, de pênalti, e mesmo assim continuou vaiado durante o jogo. "A torcida não me preocupa, tampouco me importa. Ela responde ao que vê, ao que sente e temos que respeitar", disse o treinador argentino. "O Michel jogou essa partida porque o vi bem nos treinamentos. No jogo ele ajudou o time e para mim isso é o essencial, porque nos auxiliou a ganhar", elogiou Bauza.

Segundo o treinador, o meia teve função importante pelo lado esquerdo tanto para atacar como para defender. Michel Bastos é um dos atletas que mais tem a confiança do Bauza, ao ter ficado fora de apenas um jogo do time no ano, quando foi poupado, e ainda por ter iniciado a temporada como capitão. O posto, porém, agora pertence ao goleiro Denis. "Já expliquei que para ser capitão tem que ter sido titular. Como na partida anterior o Michel não estava, não quis mudar", explicou.

A tendência é Michel Bastos continuar como titular da equipe na próxima partida. No sábado, o São Paulo vai enfrentar a Ponte Preta, em Campinas, pelo Campeonato Paulista. O time ainda não ganhou como visitante pelo Estadual. A equipe se reapresenta no CT da Barra Funda na manhã desta quinta-feira para iniciar a preparação para a partida.