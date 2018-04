Bayern decepciona e só empata com Bolton O Bayern decepcionou sua torcida, ao só empatar, por 2 a 2, em Munique, com o Bolton, vice-lanterna do Campeonato Inglês, em jogo válido pela segunda rodada da Copa da Uefa. A equipe que confirmou o favoritismo foi a Fiorentina, ao golear, em Florença, o Elfsborg por 6 a 1. Já o Villarreal, da Espanha, obteve uma importante vitória, ao bater, Mlada Boleslav, por 2 a 1, na República Checa.