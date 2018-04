Bayern sofre a primeira derrota A era Louis van Gaal no Bayern de Munique está mesmo começando muito mal. Em três jogos no Campeonato Alemão, o time da Bavária não sabe o que é vitória. Ontem, o técnico holandês ficou inconformado com a derrota para o caçula Mainz por 2 a 1: "É um começo decepcionante. Tentamos corrigir os erros no segundo tempo, mas isso é sempre tarde demais no futebol", resumiu. O Bayern caiu para o 12º lugar, com 2 pontos, 5 a menos que o Bayer Leverkusen, que goleou o Freiburg: 5 a 0. O Wolfsburg (7) dos brasileiros Josué e Grafite pode se isolar na ponta se bater o Hamburgo. Também hoje: Bochum x Hertha e Werder Bremen x Borussia Moenchengladbach.