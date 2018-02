Bayern terá vida fácil na Copa da Uefa

O Bayern Munique se deu bem no sorteio da segunda fase da Copa da Uefa. Os alemães, favoritos para conquistar o torneio, não devem ter dificuldades para superar o Aberdeen, da Escócia, e prosseguir na competição. Recheado de estrelas como o goleiro Oliver Kahn e o atacante Ribéry, o Bayern lidera o Campeonato Alemão e terá pela frente um rival modesto, que é apenas o sexto colocado no Campeonato Escocês e foi campeão pela última vez em 1985. "O Aberdeen é um rival interessante. Serão duas partidas emocionantes", avaliou o meia Mark Van Bommel, do Bayern, que conta ainda com os brasileiros Lúcio, Zé Roberto e Breno. O Werder Bremen, dos brasileiros Diego e Carlos Alberto, também não deve ter muito trabalho para eliminar o Sporting Braga, de Portugal. Mas os outros times alemães podem enfrentar mais dificuldades: o Nuremberg tentará superar o Benfica, eliminado na fase de grupos da Copa dos Campeões; o Hamburgo encara o Zurique, vice-líder do Campeonato Suíço; e o Bayer Leverkusen pega o Galatasaray, da Turquia. EQUILÍBRIO Os times espanhóis caíram em chaves equilibradas. O desafio mais difícil será o do Atlético de Madrid, de Fabiano Eller e Cléber Santana, que medirá forças com o Bolton - que, apesar de ocupar o 16º lugar no Campeonato Inglês, conseguiu se classificar num grupo que tinha o Bayern de Munique e o Braga. O Getafe enfrentará o AEK Atenas, da Grécia, e o Villarreal pegará o Zenit, da Rússia. O Bordeaux tentará manter a ótima fase - ganhou os quatro jogos que disputou na fase de classificação e é o 3º colocado no Campeonato Francês -, no duelo contra o Anderlecht, da Bélgica. O Olympique de Marselha jogará contra o Spartak Moscou, da Rússia, e tentará apagar a decepção de ter sido eliminado na fase de grupos da Copa dos Campeões. A Fiorentina, única equipe italiana na disputa, aposta nos gols de Cristian Vieri nos confrontos contra o Rosemborg, da Noruega - também eliminado na fase de grupos da Copa dos Campeões. O Sporting Lisboa deve ter alguma dificuldade para superar o Basel, principal time da Suíça. Os outros jogos da segunda fase: PSV x Helsingborg (Suécia), Glasgow Rangers x Panathinaiko e Slavia Praga (República Checa) x Tottenham.