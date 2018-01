BB investe R$ 47 milhões em esporte O Banco do Brasil divulgou nesta quinta-feira o valor total do seu investimento em marketing esportivo para 2005. Serão R$ 47 milhões, divididos entre tênis, vôlei, vôlei de praia, vela e futebol de areia. A principal novidade é que o Banco do Brasil passará a patrocinar o tenista Ricardo Mello, número 2 do País. Ele se junta a Gustavo Kuerten, Flávio Saretta e Maria Fernanda Alves, que já contavam com o apoio do banco. ?Estou vivendo um momento muito especial na minha carreira. E só estava faltando um patrocínio. Essa parceria me dará muito mais tranqüilidade e segurança para seguir trabalhando e buscando bons resultados?, afirmou Ricardo Mello, que está nos Estados Unidos, disputando o Torneio de Delray Beach, e assinou contrato com o Banco do Brasil até o final do ano. O apoio do Banco do Brasil ao tênis se estende também aos torneios. Tanto que a principal competição do País, que acontece de 12 a 19 de fevereiro na Costa do Sauípe (BA), tem o patrocínio do banco.