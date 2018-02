BB investirá R$ 47 milhões no esporte O Banco do Brasil deve investir em 2005, no mínimo, os R$ 47 milhões que aplicou em 2004 no marketing esportivo, patrocinando atletas, seleções e competições. O valor representa quase o dobro do investimento feito no setor em 2002, que foi de R$ 25 milhões e é cerca de 34% superior aos recursos destinados ao esporte no ano passado, que somaram R$ 35 milhões. Para divulgar suas ações na área esportiva, o BB trouxe para Brasília alguns dos atletas patrocinados, como os medalhistas de ouro e prata de vôlei de praia nas Olimpíadas de Atenas, Emanuel e Adriana Behar, o iatista Robert Scheidt, a tenista Maria Fernanda Alves e os embaixadores do esporte Carlão, Paulão, Pampa e Giovane, medalhistas de ouro nas Olimpíadas de Barcelona de 1992. O BB patrocina o vôlei desde 1991 e é também o maior parceiro do tênis brasileiro. No total, este ano, o banco atendeu 3.465 atletas, sendo 144 os convocados para as seleções brasileiras de vôlei de quadra, 599 participantes do vôlei de praia e 2.722 participantes dos eventos de tênis. Cerca de R$ 10,5 milhões foram distribuídos em prêmios aos atletas. Fora das quadras a instituição também desenvolve vários projetos sociais dentro do esporte. De acordo com o BB o investimento no esporte é vantajoso também do ponto de vista comercial, além de projetar a imagem do País e a do banco a nível internacional. Em 2004, os atletas patrocinados pelo BB nas seleções de vôlei de quadra e praia, tênis e vela participaram de 107 eventos, obtendo 65 pódios e 39 primeiros lugares.